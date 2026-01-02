Oni su vlasnici bara smrti: Sami renovirali, a sada izbrisali dokaze FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Oni su vlasnici bara smrti: Sami renovirali, a sada izbrisali dokaze FOTO/VIDEO

Vlasnici noćnog bara u Kran Montani, u kome se dogodila nesreća u kojoj je najmanje 47 osoba stradalo, su bračni par iz Francuske, koji važe za ugledne ugostitelje u Švajcarskoj žak i Džesika Moreti sa Korzike.

Oni su bar otvorili 2015. godine, azahvaljujući uspešnom radu objekta, otvorili su još dva restorana, piše Dejli mejl i dodaje da je to bio jedini bar koji je dozvoljavao gostima starim 16 godina ulazak, za razliku od drugih barova gde je donja granica 18. Bar sa terasom na spratu i klubom u podrumu, sa DJ-evima i živom muzikom, postao je jedno od najpopularnijih noćnih mesta u gradu, sa klijentelom koju su činili uglavnom mladi i bogati ljubitelji zimskih
