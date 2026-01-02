Zagrmeo je: Ne mešajte se

Slovački ministar odbrane Robert Kalinak izjavio je sinoć da zajedničkom odbranom treba da upravlja samo NATO, a da Evropska unija ne treba da se meša.

"Evropska unija ne bi trebalo da se meša u zajedničku odbranu. Severnoatlantski savez (NATO) treba da komanduje njome, jer dve komande ne mogu efikasno da osiguraju bezbednost istovremeno", rekao je on u intervjuu za TASR. Ocenio je i da potencijalno stvaranje zajedničke evropske vojske predstavlja "značajno federalizujući element". "Ili smo u NATO-u i onda nam to nije potrebno, ili smo u Evropi", rekao je on. Kalinak je ponovio da Ukrajina nikada neće biti u