Zagrmeo je: Ne mešajte se

B92 pre 10 minuta
Slovački ministar odbrane Robert Kalinak izjavio je sinoć da zajedničkom odbranom treba da upravlja samo NATO, a da Evropska unija ne treba da se meša.

"Evropska unija ne bi trebalo da se meša u zajedničku odbranu. Severnoatlantski savez (NATO) treba da komanduje njome, jer dve komande ne mogu efikasno da osiguraju bezbednost istovremeno", rekao je on u intervjuu za TASR. Ocenio je i da potencijalno stvaranje zajedničke evropske vojske predstavlja "značajno federalizujući element". "Ili smo u NATO-u i onda nam to nije potrebno, ili smo u Evropi", rekao je on. Kalinak je ponovio da Ukrajina nikada neće biti u
