Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Beta pre 1 sat

U Srbiji će biti promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno vreme, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg.

Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od minus devet do tri, a najviša od četiri na krajnjem severozapadu Srbije i južnoj Srbiji do 15 na zapadu zemlje.

U Beogradu danas promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije.

Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura oko tri, a najviša oko 12.

(Beta, 02.01.2026)

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Serbian News Media pre 1 sat
Promenljivo vreme i topliji dani u Srbiji: Kiša, mraz i sneg u planinama, pogledajte prognozu za Niš i veće gradove

Promenljivo vreme i topliji dani u Srbiji: Kiša, mraz i sneg u planinama, pogledajte prognozu za Niš i veće gradove

Glas juga pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Radio sto plus pre 1 sat
Kiša danas očekuje ove delove Srbije, preti olujni vetar! Temperatura do 15: Evo kada stižu sneg i zahlađenje

Kiša danas očekuje ove delove Srbije, preti olujni vetar! Temperatura do 15: Evo kada stižu sneg i zahlađenje

Telegraf pre 1 sat
Danas toplije

Danas toplije

RTK pre 1 sat
Toplije vreme širom Srbije

Toplije vreme širom Srbije

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Deo Sremskih Karlovaca bez vode

Deo Sremskih Karlovaca bez vode

NoviSad.com pre 40 minuta
Čist početak godine za čisto naselje: Građani Male Amerike i Sovice mudrice pozivaju na novogodišnju akciju Akcija Mala Amerika…

Čist početak godine za čisto naselje: Građani Male Amerike i Sovice mudrice pozivaju na novogodišnju akciju Akcija Mala Amerika

Volim Zrenjanin pre 45 minuta
Zašto je januar najteži mesec?

Zašto je januar najteži mesec?

Subotica.com pre 4 minuta
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Beta pre 1 sat
Đakovići nagrađeni za kvalitet: Priča o crnoj ribizli krunisana oznakom „Najbolje iz Vojvodine“

Đakovići nagrađeni za kvalitet: Priča o crnoj ribizli krunisana oznakom „Najbolje iz Vojvodine“

Zrenjaninski pre 1 sat