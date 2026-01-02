Siniša Mali: Od sutra 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Danas pre 35 minuta  |  D. D.
Siniša Mali: Od sutra 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da od subote, 3. januara kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika.

On je na Instagramu napisao da već sutra počinje isplata penzija penzionerima koji penzije primaju na kućne adrese. Mali je dodao da će isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto biti nastavljena se u ponedeljak, 5. januara, te svim penzionerima koji penzije primaju preko banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak u 8 sati ujutru. „Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj
