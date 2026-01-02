Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

In medija pre 36 minuta
Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto počeće 3. januara, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

Po njegovim rečima, najstariji građani će dobiti uvećane penzije pre božićnih praznika. –Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru – naveo je Mali. Kako je dodao, prosečna penzija u 2025. godini iznosila je 437 evra, dok će u 2026. biti 485 evra.
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

RTK pre 31 minuta
Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Glas Zapadne Srbije pre 56 minuta
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Pravda pre 1 sat
Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Morava info pre 1 sat
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Euronews pre 2 sata
Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Radio 021 pre 1 sat
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Mediji: Korisnici Iksa koriste Grok kako bi ponižavali političare

Mediji: Korisnici Iksa koriste Grok kako bi ponižavali političare

Danas pre 2 minuta
„Odluka o koncesiji Apoteka Beograd skandalozna“

„Odluka o koncesiji Apoteka Beograd skandalozna“

Nova pre 1 minut
Nijemci zabranjuju grijanje na ugljen, ograničavaju drva

Nijemci zabranjuju grijanje na ugljen, ograničavaju drva

SEEbiz pre 11 minuta
Adanić: Kapaciteti JANAF-a spremni, nastavak pregovora sa Mađarskom već ovog meseca

Adanić: Kapaciteti JANAF-a spremni, nastavak pregovora sa Mađarskom već ovog meseca

Euronews pre 17 minuta
U narednih 15 dana imaćemo gorivo iz naše rafinerije! Zorana Mihajlović: "Moramo mnogo brže da investiramo"

U narednih 15 dana imaćemo gorivo iz naše rafinerije! Zorana Mihajlović: "Moramo mnogo brže da investiramo"

Blic pre 7 minuta