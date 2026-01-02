Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto počeće 3. januara, najavio je ministar finansija Siniša Mali.

Po njegovim rečima, najstariji građani će dobiti uvećane penzije pre božićnih praznika. –Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko Banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u osam sati ujutru – naveo je Mali. Kako je dodao, prosečna penzija u 2025. godini iznosila je 437 evra, dok će u 2026. biti 485 evra.