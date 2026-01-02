Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

"Već sutra, u subotu 3. januara 2026. godine, počinje isplata penzija penzionerima koji penzije primaju na kućne adrese", napisao je ministar Siniša Mali na Instagramu.

Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u 8 sati ujutru, naveo je Mali. "Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije", napisao je ministar. Dodao je da je