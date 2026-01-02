Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati
Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

"Već sutra, u subotu 3. januara 2026. godine, počinje isplata penzija penzionerima koji penzije primaju na kućne adrese", napisao je ministar Siniša Mali na Instagramu.

Isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto nastavlja se u ponedeljak, 5. januara, a svim penzionerima koji penzije primaju preko banke Poštanska štedionica, penzije će biti na računima već u ponedeljak, u 8 sati ujutru, naveo je Mali. "Svesni smo da svi imaju veće troškove tokom decembra i januara meseca, i zato nam je bilo važno da na ovaj način izađemo u susret našim penzionerima, kako bi što pre dobili svoje uvećane penzije", napisao je ministar. Dodao je da je
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Siniša Mali: Od sutra 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Siniša Mali: Od sutra 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Danas pre 2 sata
Koliko će novca dobiti oni koji sad primaju 70.000 dinara? Računica: Evo kakva će vam biti penzija u januaru 2026. posle…

Koliko će novca dobiti oni koji sad primaju 70.000 dinara? Računica: Evo kakva će vam biti penzija u januaru 2026. posle povećanja

Blic pre 4 sati
Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

RTK pre 5 sati
Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

In medija pre 5 sati
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Pravda pre 5 sati
Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Morava info pre 6 sati
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Danas pre 7 minuta
Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Nedeljnik pre 17 minuta
Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Auto blog pre 47 minuta
Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu

N1 Info pre 7 minuta
Veliki udarac bankarskom sektoru Evrope

Veliki udarac bankarskom sektoru Evrope

Vesti online pre 27 minuta