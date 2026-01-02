Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da od subote, 3. januara kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. Dodao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra. Kada se pogleda period od 2020. do 2026. godine, dodaje Mali, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je