Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto

Morava info pre 3 sata  |  Tanjug
Mali: Od sutra kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto
Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da od subote, 3. januara kreće isplata penzija uvećanih za 12,2 odsto i da će najstariji sugrađani uvećane penzije dobiti pre božićnih praznika. Dodao je da je prosečna penzija u 2025. godini iznosila oko 437 evra, dok će prosečna penzija u ovoj godini biti oko 485 evra. Kada se pogleda period od 2020. do 2026. godine, dodaje Mali, beleži se realan rast penzija od 45,2 odsto, dok je
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Koliko će novca dobiti oni koji sad primaju 70.000 dinara? Računica: Evo kakva će vam biti penzija u januaru 2026. posle…

Koliko će novca dobiti oni koji sad primaju 70.000 dinara? Računica: Evo kakva će vam biti penzija u januaru 2026. posle povećanja

Blic pre 1 sat
Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

Od 3. januara kreće isplata uvećanih penzija

RTK pre 2 sata
Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Kreće isplata uvećanih penzija

In medija pre 2 sata
Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Pravda pre 2 sata
Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Euronews pre 3 sata
Siniša Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

Siniša Mali: Od sutra kreće isplata uvećanih penzija

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

Evro zvanično postao glavna valuta - građani će morati stare da se odreknu do kraja januara

Evro zvanično postao glavna valuta - građani će morati stare da se odreknu do kraja januara

Kamatica pre 3 minuta
Zlato ima najveći rast od 1979. godine

Zlato ima najveći rast od 1979. godine

Vesti online pre 33 minuta
Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

NIN pre 28 minuta
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Euronews pre 8 minuta
Najbolje zemlje za penzionere

Najbolje zemlje za penzionere

Vesti online pre 8 minuta