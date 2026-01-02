Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Dnevnik
Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

PANČEVO:Transnafta ad Pančevo raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, a ponude mogu da se šalju do 5. februara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad poslom. Vrednost posla nije definisana. Kako je navedeno, radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Izgradnjom ovog naftovoda, Srbija diversifikuje svoje izvore snabdevanja i tako jača energetsku stabilnost i sigurnost. Naftovod će na
