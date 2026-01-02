Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

NIN pre 29 minuta  |  RTS
Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan je tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada, prenosi RTS navodeći da je javnu nabavku raspisala Transnafta iz Pančeva, a da se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor.

To su potvrdili u Ministarstvu rudarstva i energetike. Rok za podnošenje prijava na tenderu je 5. februar. Kako je objašnjeno u dokumentaciji, naftovod se gradi radi obezbeđivanja diversifikacije uvoznih pravaca i sigurnijeg snabdevanja domaćeg tržišta, jer je jedini pravac iz kog Srbija uvozi naftu sada preko JANAF-a. Trasa naftovoda kroz Srbiju dugačka i kapaciteta od 5,5 miliona tona nafte godišnje. Naftovod bi išao od Kanjiže, preko Sente, Ade, Bečeja, Žablja
