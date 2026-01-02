Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

B92 pre 6 sati
Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Transnafta ad Pančevo raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, a ponude se mogu poslati do 5. februara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad poslom. Vrednost posla nije definisana. Kako je navedeno, radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Izgradnjom ovog naftovoda, Srbija diversifikuje svoje izvore snabdevanja i tako jača energetsku stabilnost i sigurnost. Naftovod će na
TenderPančevoNovi SadNaftovodHorgošMađarskanafta

