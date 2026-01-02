U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom u glavu tokom dočeka Nove godine

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom u glavu tokom dočeka Nove godine

Dvogodišnje dete koje je teško povređeno iz vatrenog oružja u novogodišnjoj noći preminulo je danas na Klinici za dečju hirurgiju u Skoplju.

Informaciju o smrti tog deteta potvrdilo je i Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju tužilaštvo, odakle su saopštili da je već izdata naredba za obdukciju tela. Skopski lekari su juče, objavljujući broj povređenih tokom novogodišnje noći, ocenili slučaj dvogodišnjeg deteta, koje je primljeno na intenzivnu negu sa prostrelnom ranom glave od vatrenog oružja, kao veoma težak slučaj. Prema prvim informacijama, pogodio ga je metalni projektil, najverovatnije zalutali
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Naslovi.ai pre 32 minuta
U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

Radio 021 pre 34 minuta
Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Danas pre 49 minuta
Tragedija u Skoplju: Dete (2) preminulo od zalutalog metka tokom novogodišnje noći

Tragedija u Skoplju: Dete (2) preminulo od zalutalog metka tokom novogodišnje noći

Euronews pre 2 sata
Preminulo dete (2) pogođeno u glavu u novogodišnjoj noći u Skoplju

Preminulo dete (2) pogođeno u glavu u novogodišnjoj noći u Skoplju

Newsmax Balkans pre 3 sata
U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom u glavu tokom dočeka Nove godine

U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom u glavu tokom dočeka Nove godine

Nova pre 3 sata
U Skoplju preminulo dete (2) povređeno u glavu u novogodišnjoj noći

U Skoplju preminulo dete (2) povređeno u glavu u novogodišnjoj noći

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SkopljeTužilaštvoNova godina

Balkan, najnovije vesti »

Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Naslovi.ai pre 32 minuta
U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom tokom dočeka Nove godine

Radio 021 pre 34 minuta
Dubrovnik: Locirano telo muškarca iz BiH kod vrata od Pila, ali još nije izvučeno

Dubrovnik: Locirano telo muškarca iz BiH kod vrata od Pila, ali još nije izvučeno

RTV pre 4 minuta
Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Dete pogođeno dok je gledalo novogodišnji vatromet u Skoplju – preminulo

Danas pre 49 minuta
Državljanina BiH odvukao talas u more u Dubrovniku, potraga u toku

Državljanina BiH odvukao talas u more u Dubrovniku, potraga u toku

Danas pre 19 minuta