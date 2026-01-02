U Skoplju preminulo dvogodišnje dete pogođeno metkom u glavu tokom dočeka Nove godine

Dvogodišnje dete koje je teško povređeno iz vatrenog oružja u novogodišnjoj noći preminulo je danas na Klinici za dečju hirurgiju u Skoplju.

Informaciju o smrti tog deteta potvrdilo je i Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju tužilaštvo, odakle su saopštili da je već izdata naredba za obdukciju tela. Skopski lekari su juče, objavljujući broj povređenih tokom novogodišnje noći, ocenili slučaj dvogodišnjeg deteta, koje je primljeno na intenzivnu negu sa prostrelnom ranom glave od vatrenog oružja, kao veoma težak slučaj. Prema prvim informacijama, pogodio ga je metalni projektil, najverovatnije zalutali