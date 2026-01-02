Dvogodišnje dete preminulo u Skoplju nakon što je pogođeno zalutalim metkom tokom Nove godine

Naslovi.ai pre 2 sata

Dete je teško povređeno dok je gledalo vatromet, lekari su se borili za njegov život, a tužilaštvo je pokrenulo istragu i naredilo obdukciju.

Dvogodišnje dete je preminulo u Kliničkom centru Majka Tereza u Skoplju nakon što je tokom novogodišnje noći pogođeno zalutalim metkom dok je gledalo vatromet sa majkom. N1 Info Danas Radio 021

Dete je prvobitno lečeno u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog težine povreda prebačeno na Kliniku za dečju hirurgiju, gde su lekari konstatovali masivno krvarenje u mozgu. Uprkos intenzivnoj nezi, dete nije preživelo. Telegraf Blic Mondo

Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju potvrdilo je smrt deteta i izdalo naredbu za obdukciju tela, dok su nadležne vlasti pokrenule istragu o okolnostima nesreće. Nova Serbian News Media Newsmax Balkans