Preminulo dete (2) pogođeno u glavu u novogodišnjoj noći u Skoplju

Dvogodišnje dete preminulo je usled povreda zadobijenih iz vatrenog oružja tokom novogodišnje noći u Skoplju.

Dete je preminulo na Dečjoj hirurškoj klinici, uprkos svim naporima lekarskih ekipa. Prema dosad poznatim informacijama iz istrage, dete je bilo napolju sa majkom i dok je gledalo vatromet u glavu ga je pogodio metalni projektil, najverovatnije zalutali metak, javila je skopska Telma. Nakon incidenta, dete je odmah prevezeno u bolnicu. Prvo je zbrinuto u Gradskoj opštoj bolnici, a zbog teškog stanja prevezeno je u Dečju kliniku. Lekari su dijagnostifikovali teške