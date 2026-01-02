Sudar dva kamiona u Loznici: Stradao radnik gradske čistoće

U Loznici na magistralnom putu ka Valjevu došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je nastradao radnik gradske čistoće, dok su dvojica povređena.

Vest o saobraćajnoj nesreći potrvdili su za RTS u komunalnom preduzecu “Naš dom” iz Loznice. Do sudara je došlo oko osam časova kada je u kamion gradske čistoće koji je praznio kontejnere udario otpozadi drugi kamion. Dvojica povređenih radnika smešteni su u Zdravstveni centar u Loznici i u stabilnom su stanju.