Sudar dva kamiona u Loznici: Stradao radnik gradske čistoće

Nova pre 7 minuta  |  Autor: Sanja Radovanović
U Loznici na magistralnom putu ka Valjevu došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je nastradao radnik gradske čistoće, dok su dvojica povređena.

Vest o saobraćajnoj nesreći potrvdili su za RTS u komunalnom preduzecu “Naš dom” iz Loznice. Do sudara je došlo oko osam časova kada je u kamion gradske čistoće koji je praznio kontejnere udario otpozadi drugi kamion. Dvojica povređenih radnika smešteni su u Zdravstveni centar u Loznici i u stabilnom su stanju.
