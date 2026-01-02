Iran optužuje SAD i Izrael za podsticanje protesta u zemlji

Politika pre 2 sata
Iran optužuje SAD i Izrael za podsticanje protesta u zemlji

Visoki iranski bezbednosni zvaničnik Ali Laridžani optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za podsticanje protesta u Iranu

TEHERAN - Visoki iranski bezbednosni zvaničnik Ali Laridžani optužio je Sjedinjene Američke Države i Izrael za podsticanje protesta u Iranu, nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio Teheran da će intervenisati ukoliko mirni demonstranti budu napadnuti. Laridžani, koji je i bivši predsednik iranskog parlamenta i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, kao i visoki savetnik vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija, naveo je na platformi Iks da
