Upozorenje Puteva Srbije: Vozači bez preke potrebe ne krećite na put

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da bez preke potrebe ne kreću na put i da budu posebno oprezni u noći subota na nedelju.

Po upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) očekuje se kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuje jači sneg. „Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine“, naveli su Putevi Srbije u saopštenju, uz obaveštenje da se sve informacije o stanju na državnim putevima mogu naći na