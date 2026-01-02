Prskalice uzrok požara u diskoteci u Kran Montani

Prskalice uzrok požara u diskoteci u Kran Montani

Švajcarska policija saopštila je da je požar u diskoteci "Le Constellation" u Kran Montani tokom dočeka Nove godine najverovatnije izazvan svećama-prskalicama postavljenim na vrh flaša šampanjca.

Navode da su prskalice bile preblizu plafona koji se od toga zapalio. Vlasti planiraju da ispitaju da li je materijal na plafonu, dizajniran da priguši zvuk, bio u skladu i sa protivpožarnim propisima, javila je agencija AP. Zvaničnici su rekli da su sveće-prskalice koje ispuštaju varnice nagore, bile iste kao i druge koje se obično koriste za zabave. Više od četrdeset ljudi je poginulo, a 119 je povređeno u požaru. Mnogi od povređenih su u tinejdžerskim i srednjim
