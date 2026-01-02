Vaše male nekome znači mnogo: Krv danas možete dati na ovom mestu

Ko sve može dati krv?

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas, 2. januara, na samom početku nove godine, mogu dati na Institutu za transfuziju krvi u periodu od 8 do 15 časova. Svi koji žele da budu humani neka dođu u Ulicu Svetog Save 39, u Beogradu i učine dobro delo. Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju,