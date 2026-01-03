Putevi Srbije: Apelujemo na vozače da budu oprezni i bez preke potrebe ne kreću na put

Zbog najave kiše koja će se lediti pri tlu, "Putevi Srbije" apeluju na sve vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine.

JP "Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama RHMZ-a, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januara) očekuje kiša koja će se lediti pri tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine. "Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine", ističe se u saopštenju. Kako navode, sva raspoloživa