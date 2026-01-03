Tramp: Maduro i supruga zarobljeni, vode ih u Njujork

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da se predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga, koje su, kako je naveo, zarobile američke snage, upućuju u Njujork.

Tramp je rekao da su Madura i njegovu suprugu iz Venecuele prebacili helikopterom na brod kojim će biti transportovani u Njujork. Tramp je takođe naveo da je, kako je rekao, pre nedelju dana razgovarao sa Nikolasom Madurom i predlagao mu da se dobrovoljno preda. U emisiji televizije Foks njuz Tramp je rekao da je operaciju u Venecueli pratio uživo „kao da gleda TV šou“. A kako pišu mediji, Maduro i njegova supruga mogli bi da se pojave pred sudom u Njujorku već u