Objavljen novi snimak hapšenja Madura VIDEO

B92 pre 2 sata
Bela kuća objavila je novi video-snimak hapšenja Niklosa Madura, na kojem se vidi venecuelanski predsednik sa lisicama na rukama dok ga agenti DEA sprovode u pritvorski centar u Bruklinu.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao je u pritvorski centar u Bruklinu u Njujorku, a Bela kuća je objavila novi video-snimak nakon njegovog privođenja. Zvanični nalog Bele kuće za brzi odgovor objavio je snimak na kojem se vidi kako agenti DEA dovode Madura u pritvor. Na snimku je Maduro sa lisicama na rukama dok hoda uz agente i pokušava da govori. Čuje se kako Maduro govori "laku noć" i čestita Novu godinu čuvarima i agentima. Metropolitanski pritvorski
