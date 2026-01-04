Objavljen novi snimak hapšenja Madura VIDEO

Bela kuća objavila je novi video-snimak hapšenja Niklosa Madura, na kojem se vidi venecuelanski predsednik sa lisicama na rukama dok ga agenti DEA sprovode u pritvorski centar u Bruklinu.

