Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je u telefonskom intervjuu za magazin Atlantik rekao da Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno", rekao je Tramp, navodeći da je to ostrvo, deo Danske i NATO saveznik, "okruženo ruskim i kineskim brodovima". Američki državni sekretar Marko Rubio je u subotu rekao da bi svet trebalo da obrati pažnju nakon operacije u Venecueli, prenosi magazin Atlantik. "Kada vam on kaže da će nešto učiniti, kada kaže da će rešiti neki problem, on to zaista i misli", rekao je Rubio. Tramp je više puta isticao da SAD treba da