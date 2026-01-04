Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

B92 pre 11 minuta
Opasna poruka iz Vašingtona - Venecuela nije kraj?; Tramp nastavlja da preti

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je u telefonskom intervjuu za magazin Atlantik rekao da Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji, ističući da je Grenland potreban Sjedinjenim Američkim Državama.

"Nama je Grenland zaista potreban, apsolutno", rekao je Tramp, navodeći da je to ostrvo, deo Danske i NATO saveznik, "okruženo ruskim i kineskim brodovima". Američki državni sekretar Marko Rubio je u subotu rekao da bi svet trebalo da obrati pažnju nakon operacije u Venecueli, prenosi magazin Atlantik. "Kada vam on kaže da će nešto učiniti, kada kaže da će rešiti neki problem, on to zaista i misli", rekao je Rubio. Tramp je više puta isticao da SAD treba da
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tramp: Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji

Tramp: Venecuela možda neće biti poslednja zemlja podložna američkoj intervenciji

RTV pre 21 minuta
Rano je za izbore Rubio: Hoćemo promenu politike

Rano je za izbore Rubio: Hoćemo promenu politike

Večernje novosti pre 26 minuta
Rubio: „SAD nemaju svoje snage u Venecueli“

Rubio: „SAD nemaju svoje snage u Venecueli“

Serbian News Media pre 1 sat
Rubio: SAD kontrolišu pravac situacije u Venecueli nakon hapšenja Madura

Rubio: SAD kontrolišu pravac situacije u Venecueli nakon hapšenja Madura

Euronews pre 1 sat
Ceo svet je ovo čekao! Otkriveno šta će se sledeće desiti sa Venecuelom, evo šta će biti posle Madura!

Ceo svet je ovo čekao! Otkriveno šta će se sledeće desiti sa Venecuelom, evo šta će biti posle Madura!

Telegraf pre 1 sat
„Nećemo dozvoliti narko-režim na pragu SAD“: Rubio izjavio da su američke snage ušle u Venecuelu samo radi hapšenja Madura…

„Nećemo dozvoliti narko-režim na pragu SAD“: Rubio izjavio da su američke snage ušle u Venecuelu samo radi hapšenja Madura

Nedeljnik pre 2 sata
Ovo je sledeća Trampova meta? Supruga Trampovog savetnika postavila mapu i napisala "Uskoro"? Da li će biti u pravu?

Ovo je sledeća Trampova meta? Supruga Trampovog savetnika postavila mapu i napisala "Uskoro"? Da li će biti u pravu?

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOVašingtonVenecuelaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Španije objavile zajedničku izjavu o situaciji u Venecueli

Vlade Brazila, Čilea, Kolumbije, Meksika, Urugvaja i Španije objavile zajedničku izjavu o situaciji u Venecueli

Danas pre 11 minuta
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

Danas pre 1 sat
"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Blic pre 1 sat
Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Normalizuje se avio-saobraćaj u Grčkoj, istražuje se uzrok poremećaja radio-veza s avionima

Danas pre 41 minuta
„Trampov cilj je da širi američki uticaj i suzbija neprijateljske režime“: Sagovornici Danasa o vojnoj intervenciji SAD u…

„Trampov cilj je da širi američki uticaj i suzbija neprijateljske režime“: Sagovornici Danasa o vojnoj intervenciji SAD u Venecueli

Danas pre 2 sata