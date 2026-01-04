Stiglo hitno upozorenje! Odmah se oglasili Putevi Srbije: Sneg zavejao ove deonice, vozačima preti još jedna opasna pojava

Kolovozi su prekriveni snegom, mestimično i do 5 cm Poseban oprez se savetuje u oblastima klisura i useka zbog potencijalnih odrona Oglasili se Putevi Srbije - pažljivo vozite, na ovim deonicama ima snega, magle, poledice i mogućih odrona.

Kolovozi su vlažni i na njima ima snega do 5 centimetara na najopterećenijim putnim pravcima I, II i III prioriteta održavanja, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu izveštaja Štaba zimske službe uz savet vozačima da se preporučuje oprezna vožnja zbog magle, poledice i mogućih odrona. Deonice na kojima ima snega su: Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do