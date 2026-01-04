Stojisavljević: Na raščišćavanju snega angažovano 380 vozila i 2.180 radnika po smeni

Izvršni direktor Sektora održavanja puteva prvog i drugog reda JP "Puteva Srbije" Zoran Stojisavljević izjavio je da se saobraćaj na većini puteva odvija usporeno zbog snega koji od jutrpos pada u većem delu Srbije i naveo da 768 vozila sa 2.180 radnika po smeni radi na raščišćavanju snega. "Sve su naše ekipe na terenu.

Radi se na održavanju puteva, raščišćavanju i posipanju, za sad nikakvih problema nemamo, jedino vozači moraju obratiti pažnju", rekao je Stojisavljević za Tanjug. Naveo je da je na putnim pravacima preko planinskih prevoja obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila, a da se na svim ostalim putevima saobraćaj odvija otežano, ali bez zastoja. Prema njegovim rečima, kritično je na putevima na kojima se sneg zadržava u većem obimu. "Preko Iriškog venca je