Stojisavljević: Na raščišćavanju snega angažovano 380 vozila i 2.180 radnika po smeni

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Stojisavljević: Na raščišćavanju snega angažovano 380 vozila i 2.180 radnika po smeni

Izvršni direktor Sektora održavanja puteva prvog i drugog reda JP "Puteva Srbije" Zoran Stojisavljević izjavio je da se saobraćaj na većini puteva odvija usporeno zbog snega koji od jutrpos pada u većem delu Srbije i naveo da 768 vozila sa 2.180 radnika po smeni radi na raščišćavanju snega. "Sve su naše ekipe na terenu.

Radi se na održavanju puteva, raščišćavanju i posipanju, za sad nikakvih problema nemamo, jedino vozači moraju obratiti pažnju", rekao je Stojisavljević za Tanjug. Naveo je da je na putnim pravacima preko planinskih prevoja obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila, a da se na svim ostalim putevima saobraćaj odvija otežano, ali bez zastoja. Prema njegovim rečima, kritično je na putevima na kojima se sneg zadržava u većem obimu. "Preko Iriškog venca je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stojisavljević: Na raščišćavanju snega angažovano 380 vozila i 2.180 radnika po smeni

Stojisavljević: Na raščišćavanju snega angažovano 380 vozila i 2.180 radnika po smeni

RTK pre 17 minuta
Zbog snega saobraćaj usporen na većini puteva, kamioni ne mogu preko Iriškog venca i planinskih prevoja

Zbog snega saobraćaj usporen na većini puteva, kamioni ne mogu preko Iriškog venca i planinskih prevoja

RTV pre 1 sat
JP "Putevi Srbije": Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima od 20 do 40 minuta

JP "Putevi Srbije": Zadržavanja putničkih vozila na graničnim prelazima od 20 do 40 minuta

Euronews pre 2 sata
AMSS: Teški uslovi za vožnju, na put samo sa zimskom opremom!

AMSS: Teški uslovi za vožnju, na put samo sa zimskom opremom!

Šabačke novosti pre 5 sati
AMSS: Teži uslovi za vožnju zvog snežnih padavina, zimska oprema obavezna

AMSS: Teži uslovi za vožnju zvog snežnih padavina, zimska oprema obavezna

RTV pre 5 sati
AMSS upozorava: Danas gužve ka gradovima i sa turističkih destinacija

AMSS upozorava: Danas gužve ka gradovima i sa turističkih destinacija

In medija pre 6 sati
Stiglo hitno upozorenje! Odmah se oglasili Putevi Srbije: Sneg zavejao ove deonice, vozačima preti još jedna opasna pojava

Stiglo hitno upozorenje! Odmah se oglasili Putevi Srbije: Sneg zavejao ove deonice, vozačima preti još jedna opasna pojava

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugSneg

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Danas pre 8 minuta
RHMZ izdao novo upozorenje: Područje Beograda na udaru ledene kiše, čekaju nas hladni dani

RHMZ izdao novo upozorenje: Područje Beograda na udaru ledene kiše, čekaju nas hladni dani

Euronews pre 13 minuta
110 godina kasnije: Planinari prolaze putem srpskih predaka Albanskom golgotom i time odaju počast stradalima

110 godina kasnije: Planinari prolaze putem srpskih predaka Albanskom golgotom i time odaju počast stradalima

Euronews pre 8 minuta
Nikezić: Vučić nema znanja ni hrabrosti da reši problem sankcija NIS-u, prepušta ga Rusima i Mađarima umesto da država preuzme…

Nikezić: Vučić nema znanja ni hrabrosti da reši problem sankcija NIS-u, prepušta ga Rusima i Mađarima umesto da država preuzme kontrolu

Nova pre 3 minuta
Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži na teritoriji Mačvanskog, Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži na teritoriji Mačvanskog, Rasinskog, Kolubarskog i Borskog okruga

Euronews pre 2 minuta