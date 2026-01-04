MUP se hitno oglasio: Naredna četiri dana su kritična

MUP Srbije uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju da tokom narednih dana budu oprezni u vožnji zbog snega, i da bez preke potrebe ne kreću na put.

- U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega kolovozi mogu biti klizavi i nepredvidivi, naročito u centralnim delovima zemlje. Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko putovanje ne mogu da odlože, da se uvere da je vozilo tehnički ispravno i opremljeno zimskom opremom, uključujući lance za sneg - piše u apelu MUP-a na Instagramu, i dodaje se: - U prazničnim danima, kada je na putevima veći broj vozila,