Božićno seoce ispred Skupštine uklonjeno: Saobraćaj i dalje ne funkcioniše

Radio 021 pre 34 minuta  |  Beta
Novogodišnje kućice postavljene krajem decembra u okviru "Novogodišnjeg bazara" ispred Doma Narodne skupštine, uklonjene su tokom noći, ali saobraćaj još uvek ne funkcioniše.

Na tom mestu se mesecima nalazilo šatorsko naselje sa pristalicama vlasti. Na samoj ulici ispred parlamenta više nema nijedne kućice, a pojedini rasklopljeni delovi, kao i pojedini šatori, ostali su na platou ispred Skupštine i prekoputa, kod Pionirskog parka. Saobraćaj u tom centralnom delu Beograda jutros oko 7.30 nije bio uspostavljen, jer betonske barijere i dalje stoje na sva tri prilaza - iz Dečanske, sa Terazija, kao i iz pravca Bulevara kralja Aleksandra,
