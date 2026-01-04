Vučić o bezbednosti Srbije: "Pravo jačeg dominira svetom, moramo da se oslonimo na sebe"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ovom trenutku državi ne preti neposredna opasnost od potencijalnog agresora, ali da to ne znači da situacija neće biti drugačija za nekoliko meseci ili godinu dana

Posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić je istakao da je telo razmatralo pitanja regionalne vojne i političke bezbednosti s osvrtom na situaciju u Evropi i svetu, energetske bezbednosti i američke akcije u Venecueli. "Jedan od zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost je da u slučaju eventualne agresije Srbiji niko neće pomoći, već da se mora osloniti na sopstvene snage. Videli ste po ovom što se dogodilo u Venecueli da moramo da se uzdamo u sebe",