AMSS: Teški uslovi za vožnju, na put samo sa zimskom opremom!

Zbog snežnih padavina vozači danas moraju da budu spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima područja Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Loznice, Šapca i Ljiga, a slični uslovi prate vozače i na području Negotina, Majdanpeka, Bora i Velikog Gradišta, upozorava vozače AMMS.

Snežne padavine očekuju se i u ostalim krajevima Srbije, pa je savet vozačima da Korise glavne putne pravce jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja. AMSS podseća da je upotreba zimskih guma i kompletne zimske opreme obavezna. „Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama jer zbog poledice i mešovitih padavina vožnja postaje naporna, sporija i duža. Vozače dodatno opterećuje i smanjena vidljivost, ali postoji opasnost i od kiše koja može da se ledi