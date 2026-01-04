Počela je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava predsednik Vučić

Telegraf pre 16 minuta  |  Telegraf.rs
Počela je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava predsednik Vučić

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost upravo je počela.

Na njoj predsedava predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon koje će se obratiti i javnosti, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost je zakazana zbog, kako "Novosti" navode, "nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni". Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

NIN pre 21 minuta
Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić se obraća javnosti u 11 sati

Počela sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, Vučić se obraća javnosti u 11 sati

Euronews pre 1 minut
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost danas u 10 časova

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost danas u 10 časova

Radio 021 pre 2 sata
Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost danas u 10 časova

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost danas u 10 časova

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

Ekološki ustanak nazvao Trampa mafijaškim šefom i intervenciju u Venecueli povezao sa Srbijom

Beta pre 1 minut
Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

Vučić najavio obraćanje nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost

NIN pre 21 minuta
U većini mesta u Srbiji padaju sneg i kiša, u Beogradu jaka kiša prešla u sneg

U većini mesta u Srbiji padaju sneg i kiša, u Beogradu jaka kiša prešla u sneg

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Danas je praznik Oci

Danas je praznik Oci

Glas Zaječara pre 6 minuta
Oblačno i hladno, sneg i ledena kiša u većem delu Srbije

Oblačno i hladno, sneg i ledena kiša u većem delu Srbije

Glas Zaječara pre 16 minuta