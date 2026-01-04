Počela je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, predsedava predsednik Vučić

Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost upravo je počela.

Na njoj predsedava predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon koje će se obratiti i javnosti, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost je zakazana zbog, kako "Novosti" navode, "nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni". Sednica će biti održana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. (Telegraf.rs)