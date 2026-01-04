Da li je Karipska zemlja nova američka meta? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem

"NEĆU o daljim koracima Amerike, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima", rekao je američki državni sekretar.

Foto: Tanjug Na pitanje NBC njuza - da li će Sjedinjene Američke Države sledeće ciljati kubansku vladu, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da je "kubanska vlada ogroman problem", a na dodatno pitanje da li to znači potvrdan odgovor, dodao je: "Mislim da su u velikim problemima". Rubio je odbio da kaže da li je Kuba sledeća američka meta. - Neću sada govoriti o tome koji će biti naši naredni koraci i kakve će biti naše politike po ovom pitanju. Ali