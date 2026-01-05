Zlato i srebro poskakali nakon hapšenja Madura

Zlato i srebro su porasli, dok su investitori procenjivali pojačane geopolitičke rizike nakon što su SAD zarobile venecuelanskog lidera Nicolasa Madura.

Spot cena zlata porasla je u ponedeljak do 2,5 odsto, probivši nivo od 4.430 dolara po unci, dok je srebro poskupelo gotovo pet odsto. Predsednik Donald Trump izjavio je da SAD planiraju da "upravljaju" Venecuelom nakon svrgavanja Madura tokom vikenda, ostavljajući neizvesnom buduću vlast u južnoameričkoj zemlji. Trump je naveo i da Vašington zahteva "potpuni pristup" Venecueli, uključujući njene naftne rezerve. GOLDS:COM GOLD SPOT $/OZ 4.414,79 USD +82,501 +1,90%