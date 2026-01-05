Vlasti navode da su očišćeni putevi prvog reda, građani se žale na neočišćene trotoare

– Gradske vlasti u Novom Sadu saopštile su danas da su od snega očišćeni kolovozi na saobraćajnicama prvog prioriteta, da je u završnoj fazi čišćenje saobraćajnica drugog prioriteta, dok se građani istovremeno žale na neočišćene trotoare i parkinge.

Kako su naveli iz Gradskog štaba zimske službe, juče su radnici Javnog komunalnog preduzeća Put posuli 400 tona soli, tokom noći 387 tona a da su od jutros posuli 200 tona soli. Dodaje se da su radnici JKP Čistoća očistili sneg i led sa prilaza pešačkim prelazima, trgova, platoa i slivnika prvog prioriteta, a da je u toku čišćenje površina drugog prioriteta. Navodi se da JKP Parking servis čisti sneg i led na parkiralištima u gradu. U saopštenju piše da je služba