Beogradske vlasti: Sneg nikoga nije iznenadio, angažovane sve gradske službe

Beogradske vlasti saopštile su danas da sneg "nikoga nije iznenadio" i da su sve gradske službe u punom kapacitetu angažovane na otklanjanju posledica snežnih padavina na ulicama Beograda kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima.

Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje su na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina i stajališta javnog gradskog prevoza, preneo je Beoinfo. Na ulicama Beograda angažovano je 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije. Javno komunalno preduzeće "Beograd-put" nalazi se u trećem stepenu angažovanja