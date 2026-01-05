Kome da se žalite zbog neočišćenog snega: Grad Beograd propisao kazne i za građane i za javna preduzeća

Navikli smo da se Beograđani i opozicija žale na neočišćen sneg u glavnom gradu i ponavljaju šalu kako je sneg i ove godine iznenadio putare, ali nismo navikli da Ambasada SAD u Srbiji objavi da neće raditi „zbog kontinuiranih snežnih padavina i nesigurnih uslova na putevima”.

Istina je da je 20 centimetara snega paralisalo grad, a prvog radnog dana posle praznika pešake su uglavnom dočekali neočišćeni trotoari i pešački prelazi. Gradska uprava grada Beograda saopštila je da sneg nikoga nije „iznenadio” i istakla da se ovaj termin već godinama zloupotrebljava u delu javnosti, prenosi N1. „U skladu sa kapacitetima koje imamo, svi radnici i sva mehanizacija je odmah izašla na teren, čim su prve pahulje snega krenule da padaju“, ističe se u