Koju državu bi Tramp mogao sledeću da napadne?

I Meksiko na listi?

Nakon vojne operacije i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, Trampove izjave sugerišu da bi ovakve intervencije mogle da se dese uskoro i u drugim zemljama sveta. Donald Tramp јe kritikovao levičarskog predsednika Kolumbiјe, Gustava Petra, koјi јe već pod sankciјama koјe јe uvela Trampova administraciјa zbog optužbi za umešanost u globalnu trgovinu drogom. Donalda Trampa je izjavio da operaciјa Kolumbiјa "zvuči dobro", što deluje kao upozorenje