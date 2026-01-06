Petković čestitao Božić: Uveren sam da će Srbi na KiM prebroditi sve nevolje

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Božić patrijarhu srpskom Porfiriju, mitropolitu raško-prizrenskom Teodosiju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve, a posebno srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

On je istakao da je uveren da će srpski narod, uprkos svim iskušenjima, uspeti da na Kosovu i Metohiji sve nevolje prebrodi i da sačuva svoj ostanak i opstanak. "Praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista i dani koji mu prethode predstavljaju trajne hrišćanske vrednosti i pozivaju da se saberemo u duhu ljubavi, uzajamnog poštovanja i sloge, svesni da su upravo zajedništvo, poverenje i međusobna podrška temelj duhovnog mira i snage našeg naroda", naveo je Petković u