Upozorenje RHMZ: Nove padavine u sredu, očekuje se 10 do 15cm snega

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Upozorenje RHMZ: Nove padavine u sredu, očekuje se 10 do 15cm snega

U Srbiji će u sredu biti oblačno i u većem delu hladno, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Intenzivnije padavine se očekuju posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15cm novog snega, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima predviđa se prelazak kiše u sneg. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 1, a na jugoistoku do 9 stepeni Celzijusa, a najviša od -2 do 3, na jugoistoku do 11 stepeni Celzijusa.
