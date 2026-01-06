Radno vreme na Badnji dan i Božić u Beogradu: Kupovina danas do 18h, javni prevoz kao vikendom

Pred nama su Badnji dan i Božić, pa su beogradske komunalne službe, prodavnice i tržni centri prilagodili svoje radno vreme.

Tokom Badnjeg dana, u utorak 6. januara, i Božića, u sredu 7. januara, primenjivaće se praznični režimi rada dok će javne službe funkcionisati po izmenjenom rasporedu. Radno vreme trgovina, tržnih centara i benzinskih pumpi Većina trgovinskih lanaca i tržnih centara u utorak, 6. januara, radiće skraćeno, uglavnom do 18 časova. Bioskopi u okviru tržnih centara radiće i tokom praznika, ali će na Badnji dan njihova vrata biti otvorena uglavnom do 16 časova. Veliki