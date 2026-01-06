Otmica Madura kao presedan pripreman decenijama: Da li je Tramp prekršio međunarodno pravo?

Otmica Nikolasa Madura od strane SAD verovatno predstavlja kršenje međunarodnog prava, kažu stručnjaci s kojima je razgovarao Dojče vele.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen je u okviru američke vojne operacije i prebačen u Njujork, gde treba da se suoči s nizom optužbi povezanih s trgovinom drogom i zaverama u vezi s posedovanjem oružja. Jednostrana akcija administracije Donalda Trampa, čiji je cilj bio da se Maduro "izvuče" iz svoje zemlje navodno je uključivala upotrebu 150 aviona. Prema pojedinim izveštajima, u američkim napadima poginulo je 40 ljudi, piše Dojče vele. Način na koji je