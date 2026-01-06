VIDEO Širom Novog Sada obeležava se Badnje veče: Paljenje badnjaka i vatromet

Radio 021 pre 59 minuta  |  021.rs
VIDEO Širom Novog Sada obeležava se Badnje veče: Paljenje badnjaka i vatromet

Večeras se u Novom Sadu obeležava Badnje veče.

Novosađani su se širom grada u svojim naseljima okupili kako bi zajedno palili božićne badnjake. Na brojnim lokacijama je bilo i vatrometa. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Tako je na Detelinari bio, kao i ranijih godina, veliki vatromet. Građani su se večeras okupili i na Sajmištu, gde su građani, zajedno sa svojim porodicama, stajali oko vatre i palili badnjake. View this post on Instagram A post shared by mojnovisad.com
