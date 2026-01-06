Liderka opozicije u Venecueli Mačado predviđa brzi povratak u Venecuelu

Ona je kasno sinoć u izjavi za Foks njuz (Fox News) takođe oštro kritikovala Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez), koja je u ponedeljak položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nazivajući je “jednim od glavnih arhitekata mučenja” koje se pripisuje venecuelanskoj vladi.

Delsi Rodriges je izrazila spremnost da sarađuje sa Vašingtonom, ali Marija Korina Mačado veruje da je Venecuelanci “odbacuju”. “Na slobodnim i poštenim izborima, pobedićemo sa više od 90 odsto glasova, ne sumnjam u to. Učinićemo Venecuelu energetskim centrom Amerike, uvešćemo vladavinu prava, otvorićemo tržišta, biće nam potrebna sigurnost za strane investicije”, rekla je Mačado ne pominjući svoju trenutnu lokaciju. Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je