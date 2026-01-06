Slučaj Maduro – pravni i politički izazovi američkog hapšenja i suđenja predsedniku Venecuele

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga saslušani su pred saveznim sudom u Njujorku, gde su se izjasnili da nisu krivi po optužbama za narkoterorizam, nezakonito posedovanje oružja i zaveru protiv SAD. O pravnim i geopolitičkim posledicama Madurovog hapšenja za RTS su govorili advokat Blažo Nedić i politikolog Dimitrije Milić iz organizacije "Novi treći put“.

Akcija američkih specijalaca u Karakasu i hapšenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge izazvali su brojne rekacije u svetu, podrške i osude zvaničnika, kao i demonstracija građana. Na prvom ročištu sud je utvrdio identitet optuženih i proverio da li su razumeli navode optužnice, što predstavlja uobičajenu preliminarnu fazu krivičnog postupka u Sjedinjenim Državama. Maduro je tokom saslušanja govorio na španskom jeziku uz pomoć sudskog tumača, a