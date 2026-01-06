Putevi Srbije pozivaju vozače na oprez zbog kiše i snega

Serbian News Media pre 47 minuta
Putevi Srbije pozivaju vozače na oprez zbog kiše i snega
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Božić u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i istoku Srbije, očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu. „U sredu, 7. janauara 2026.
Newsmax Balkans pre 2 minuta
Radio 021 pre 3 minuta
N1 Info pre 1 sat
Glas Zaječara pre 57 minuta
Radio 021 pre 33 minuta
Nova pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
ŠumadijaBanatPutevi SrbijeBožićSneg

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Danas pre 3 minuta
Radio 021 pre 3 minuta
N1 Info pre 27 minuta
N1 Info pre 1 sat