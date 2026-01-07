Tramp objavio snimak ubistva žene, pa zagrmeo: Vrištala je VIDEO

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp optužio je radikalne levičare za incident u Mineapolisu, u kojem je agent Agencije za imigraciju i carinu (ICE) usmrtio jednu ženu.

"Upravo sam pogledao snimak događaja koji se desio u Mineapolisu, u saveznoj državi Minesota. Strašno je gledati. Žena koja je vrištala je, očigledno, profesionalni agitator, dok je žena koja je upravljala automobilom bila veoma nemirna, ometala je rad službenika i pružala otpor, a zatim je nasilno, namerno i okrutno pregazila ICE oficira. On je, čini se, pucao u samoodbrani. Na osnovu dostupnog snimka, teško je poverovati da je oficir preživeo, ali se trenutno