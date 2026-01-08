Predsedništvo BiH odobrilo angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji u Gazi

Predsedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je danas odlučilo da odobri angažman Oružanih snaga BiH u mirovnoj misiji koja će biti uspostavljena u Pojasu Gaze, prenosi BHRT.

Za tu odluku su glasala sva tri člana Predsedništva – predsedavajući Željko Komšić, te Denis Bećirović i Željka Cvijanović, potvrđeno je Feni u Predsedništvu BiH. Ministar odbrane BiH Zukan Helez ranije je najavio mogućnost učešća vojnika te zemlje u mirovnoj misiji u Gazi, koja je predviđena rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je usvojena u novembru prošle godine na predlog Sjedinjenih Američkih Država. Rezolucija je zasnovana na planu američkog