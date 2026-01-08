Putevi Srbije apeluju na oprez na kritičnim deonicama sneg, klizavi kolovozi i opasni odroni

Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je danas da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik, petlja Feketić - Sirig, kolovoz je vlažan, petlja Lajkovac - petlja Ljig, gde je kolovoz vlažan i snega ima do pet santimetara.

Snega na kolovozu, do pet santimetara ima i na petlji Ljig - Takovo, Obrenovac - Ub, Pakovraće - Prilipac (kraj izgrađenog autoputa), Preljina - Pakovraće, Surčin jug - petlja Obrenovac, Takovo - Preljina, Ub - Lajkovac, Velika Drenova - Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja - Vrba. Na putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice,