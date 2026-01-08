Putevi Srbije apeluju na oprez na kritičnim deonicama sneg, klizavi kolovozi i opasni odroni

Dnevnik pre 15 minuta
Putevi Srbije apeluju na oprez na kritičnim deonicama sneg, klizavi kolovozi i opasni odroni

Javno preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je danas da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja državna granica sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš) - petlja Žednik, petlja Feketić - Sirig, kolovoz je vlažan, petlja Lajkovac - petlja Ljig, gde je kolovoz vlažan i snega ima do pet santimetara.

Snega na kolovozu, do pet santimetara ima i na petlji Ljig - Takovo, Obrenovac - Ub, Pakovraće - Prilipac (kraj izgrađenog autoputa), Preljina - Pakovraće, Surčin jug - petlja Obrenovac, Takovo - Preljina, Ub - Lajkovac, Velika Drenova - Vrnjačka Banja, Vrnjačka Banja - Vrba. Na putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Vrhunac ledenog talasa: Vanredno u više opština, putevi pod snegom, izmene trasa autobusa u Beogradu

Vrhunac ledenog talasa: Vanredno u više opština, putevi pod snegom, izmene trasa autobusa u Beogradu

Sputnik pre 24 minuta
Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase više autobuskih linija, evo šta je promenjeno

Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase više autobuskih linija, evo šta je promenjeno

Kurir pre 10 minuta
Izmenjene pojedine trase linija GSP zbog snega, autobusi se zaglavili u naselju Braće Jerković

Izmenjene pojedine trase linija GSP zbog snega, autobusi se zaglavili u naselju Braće Jerković

Euronews pre 25 minuta
Izmene na više linija gradskog prevoza u Beogradu! Ovi autobusi voze skraćenom trasom, drugi produžili rutu

Izmene na više linija gradskog prevoza u Beogradu! Ovi autobusi voze skraćenom trasom, drugi produžili rutu

Blic pre 40 minuta
Važno obaveštenje za Beograđane: Izmenjene trase ovih gradskih autobusa

Važno obaveštenje za Beograđane: Izmenjene trase ovih gradskih autobusa

Mondo pre 9 minuta
Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase nekoliko autobuskih linija! Evo šta je promenjeno

Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase nekoliko autobuskih linija! Evo šta je promenjeno

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakBačkaVrnjačka banjaPutevi SrbijeObrenovacSnegFeketićLjigHorgošMađarska

Beograd, najnovije vesti »

Jedna osoba povređena u dva udesa tokom noći u Beogradu

Jedna osoba povređena u dva udesa tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 14 minuta
Vrhunac ledenog talasa: Vanredno u više opština, putevi pod snegom, izmene trasa autobusa u Beogradu

Vrhunac ledenog talasa: Vanredno u više opština, putevi pod snegom, izmene trasa autobusa u Beogradu

Sputnik pre 24 minuta
Jedna osoba povređena u dva udesa tokom noći u Beogradu

Jedna osoba povređena u dva udesa tokom noći u Beogradu

Nova pre 4 minuta
Dva udesa i jedan požar u Beogradu! Hitna pomoć imala pune ruke posla

Dva udesa i jedan požar u Beogradu! Hitna pomoć imala pune ruke posla

Blic pre 39 minuta
Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase više autobuskih linija, evo šta je promenjeno

Važno obaveštenje za Beograđane: Zbog snega izmenjene trase više autobuskih linija, evo šta je promenjeno

Kurir pre 10 minuta