Obilne snežne padavine širom Zapadne Srbije: Ekipe na terenu, problemi na pojedinim deonicama i kvarovi na mreži

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Obilne snežne padavine širom Zapadne Srbije: Ekipe na terenu, problemi na pojedinim deonicama i kvarovi na mreži

U Dragačevu je visina snežnog pokrivača oko 20 centimetara, a sneg neprestano pada od sinoć.

Svi putevi su trenutno prohodni, ali problem predstavlja kvar na dalekovodu ka Dubcu, zbog čega su sela Glog i Kravarica bez električne energije. Bez struje je oko 1.500 domaćinstava. Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović izjavio je da su ekipe Elektrodistribucije na terenu i da se očekuje normalizacija snabdevanja strujom čim se steknu bezbedni uslovi za rad. U Čačku je tokom noći palo više od 30 centimetara snega. Komunalne službe su započele drugi krug
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

RHMZ:Sneg pada u većem delu zemlje,na Crnom Vrhu 33cm, najhladnije na Kopaoniku -12

RHMZ:Sneg pada u većem delu zemlje,na Crnom Vrhu 33cm, najhladnije na Kopaoniku -12

RTV pre 20 minuta
Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

RTS pre 20 minuta
Oko 20 centimetara snega u Prijepolju i Priboju, nadležne službe na terenu

Oko 20 centimetara snega u Prijepolju i Priboju, nadležne službe na terenu

PP media pre 59 minuta
Haos u Dragačevu, preko 1.000 ljudi ostalo bez struje: Zapadna Srbija okovana snegom, sve raspoložive ekipe na terenu

Haos u Dragačevu, preko 1.000 ljudi ostalo bez struje: Zapadna Srbija okovana snegom, sve raspoložive ekipe na terenu

RINA pre 50 minuta
Zapadna Srbija u potpunom kolapsu! Sneg pada neprestano duže od 12 sati, mnoga naselja bez struje.

Zapadna Srbija u potpunom kolapsu! Sneg pada neprestano duže od 12 sati, mnoga naselja bez struje.

Telegraf pre 1 sat
Zapadna Srbija: Sneg pada neprestano duže od 12 sati

Zapadna Srbija: Sneg pada neprestano duže od 12 sati

RTV pre 1 sat
Zapadna Srbija okovana snegom: U pojedinim mestima poteškoća u snadbevanju električnom energijom

Zapadna Srbija okovana snegom: U pojedinim mestima poteškoća u snadbevanju električnom energijom

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSnegLučani

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ:Sneg pada u većem delu zemlje,na Crnom Vrhu 33cm, najhladnije na Kopaoniku -12

RHMZ:Sneg pada u većem delu zemlje,na Crnom Vrhu 33cm, najhladnije na Kopaoniku -12

RTV pre 20 minuta
Suđenje Nikoli Selakoviću zakazano za 4. februar

Suđenje Nikoli Selakoviću zakazano za 4. februar

Danas pre 5 minuta
Poznato kada počinje suđenje Nikoli Selakoviću u predmetu „Generalštab“

Poznato kada počinje suđenje Nikoli Selakoviću u predmetu „Generalštab“

Nova pre 4 minuta
I na Havajima pada sneg

I na Havajima pada sneg

RTS pre 20 minuta
"Ne jačamo vojsku da bismo nekoga napadali": Da li je 75 dana obaveznog vojnog roka dovoljno za potpunu obuku regruta?

"Ne jačamo vojsku da bismo nekoga napadali": Da li je 75 dana obaveznog vojnog roka dovoljno za potpunu obuku regruta?

Newsmax Balkans pre 20 minuta