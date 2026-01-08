Obilne snežne padavine širom Zapadne Srbije: Ekipe na terenu, problemi na pojedinim deonicama i kvarovi na mreži

U Dragačevu je visina snežnog pokrivača oko 20 centimetara, a sneg neprestano pada od sinoć.

Svi putevi su trenutno prohodni, ali problem predstavlja kvar na dalekovodu ka Dubcu, zbog čega su sela Glog i Kravarica bez električne energije. Bez struje je oko 1.500 domaćinstava. Predsednik opštine Lučani Milivoje Dolović izjavio je da su ekipe Elektrodistribucije na terenu i da se očekuje normalizacija snabdevanja strujom čim se steknu bezbedni uslovi za rad. U Čačku je tokom noći palo više od 30 centimetara snega. Komunalne službe su započele drugi krug