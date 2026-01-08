Đorđević: Ulice prohodne, bačen rekordan broj soli i rizle – 150 radnika Mediane čisti javne površine

Đorđević: Ulice prohodne, bačen rekordan broj soli i rizle – 150 radnika Mediane čisti javne površine

Komandant Štaba za vanredne situacije Grada Niša Miloš Đorđević istakao je danas da su ulice u Nišu nakon snežnih padavina uglavnom prohodne, kao i da su komunalne službe tokom jučerašnjeg dana i noći reagovale preventivno kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje grada.

Prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, u borbi protiv snega i leda bačen je rekordan broj soli i rizle, dok je na terenu angažovan veliki broj radnika i mehanizacije. Kako je naveo Đorđević, JKP „Mediana” je tokom dana bacila 55 tona soli, dok je tokom noći dodatnih 180 tona raspoređeno na gradskim ulicama. Ukupno je u gradskom delu bačeno 235 tona soli, a u prigradskim naseljima još 70 tona. Prvi i drugi stepen prioriteta su očišćeni, a čišćenje se
