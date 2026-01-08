U gradu kolaps zbog neočišćenog snega na kolovozu

Od jutros je saobraćaj u Prokuplju znatno otežan zbog snega koji je padao tokom noći, kao i ledene kiše koja je padala neposredno pre toga.

Za čišćenje ulica prvog i drugog reda u gradu zaduženo je Javno komunalno preduzeće „Gradski vodovod“ Prokuplje, a vršilac dužnosti direktora tog preduzeća, Ivica Veličković, potvrdio je da su ekipe izašle na teren. Međutim, na pitanje koje se ulice trenutno čiste, Veličković nije mogao da pruži precizne informacije. „Na terenu sam, oko 12 časova znaću“, izjavio je za naš portal. Na dodatno pitanje da li preduzeće raspolaže dovoljnim količinama soli za posipanje,